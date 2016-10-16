الشاعر الناقد محمد كمال قجة للبعث ميديا: التعبير نمط يحدده إيقاع النفس الداخلي

الأديب كمال قجة صاحب تجربة أدبية طويلة امتدت حوالي النصف قرن وقد حققت حضورها الفعال في المشهد الأدبي لتشكل مع باقي التجارب الغنية فسيفساءً جميلاً يزين الساحة الثقافية في مدينة حلب.. وهو يمتلك لغته وصوته ويجيد المعارضة الشعرية ويساعده على ذلك ثقافة متجذرة ومتجددة ..

كتب الشعر الموزون بشكلية المشطور إلى شطرين والتفعيلة. الشاعر من مواليد عام 1951. نشأ في أسرة ومثقفة واقترف الشعر منذ طفولته… وهو خريج كلية الآداب 1975. له ستة دواوين مطبوعة هي : “نفحات المجد”, “الرؤيا”, “حين يؤرق الفرح”, “أسرجت خيلك أين العبور”, “فراشة الليل”, “أوراق على رصيف مهجورا”. ومسرحيات تربوية ومنهجية ومقالات ودراسات ومقالات تربوية ومقالات نقد أدبي…

حول تجربته الأدبية كان لنا الحوار التالي :

ما الظروف التي أسهمت في تكوين شخصيتك الأدبية؟!

بدءا من الأسرة بما فيها من أرث ثقافي وشعري هائل فكل غرفة من بيتنا العربي القديم في مدينة حلب التاريخية العريقة وكل ركن يحتوي على نفحات وجدانية وومضات شعرية منقوشة بألوان ذهبية على الجدران والخزائن إضافة إلى كتب الشعر والسيرة والتفسير وتعلم القرآن قبل دخول المدرسة ,

أما جو الأسرة فقد كان لا يخلو من منافسات شعرية داخل الأسرة ,

وأود أن أشير إلى دور أخي الكبير العلامة “محمد قجة “الذي تفتحت مسامعي منذ الطفولة على صوته الصداح المعبر في الشعر والخطابة وحين وجد لدي ميلا كان يشجعني لأخذ دوري داخل المدرسة كما كان لوادي رحمه الله الأثر الكبير في غرس الميول العلمية والثقافية فقد كانت وصيته ” خلف لابنك علم أولا من أن تخلف له مالا” فالمال يفنى ويذهب أما العلم فينمو ويزداد….!

تتنوع القصائد لديك في أشكالها وإيقاعها الشعري بين شعر التفعيلة والقصيدة العمودية, كيف تتلاءم مع ذلك وإلى أي لون تميل… ؟!

القصيدة حالة نفسية طارئة تأخذ شكلها شعرا.. ومسارها مرهونا بالوضع النفسي فطرائق التعبير نمط يحدده إيقاع النفس الداخلي ليرسم مسارات الانفعال ويترجم مكنونات النفس، أما ما أميل إليه فهو ما يعبرعن العفوية الصادقة… في قصائدي نزعة وجدانية طاغية تميل نحو الغنائية كما في قصيدة:

أهرب من قلقي آويني بين الأهداب.

وغطيني وخذي ناصيتي ودعيني.

ألهو كالطفل المفتون

مابين رحيلي وشجوني

أدخل بالمس المسكون

بضفائر شعرك.

ضميني أتأرجح.. أرسم تكويني.

وفي قصيدة” فراشة الليل” تتدفق المشاعر في نفحها المعنوي مع ترانيم تظهر التغزل الحسي الراقي بقول:

تفاحتي عضت على عنابها.

وروت شتات العمر بعد تمزق.

وبراعمي شفتاك تنطق

ما روى جمر الحياة عن الشقي ومالقي.

ألفي ويائي أنت يا كلّ الهجا.

فتشكلي بين السطور

وعانقي صفحات أيامي أسجل فيهما.

وهج الحروف مخضبا بحقائق…؟!

أما الغنائية المنسجمة مع الطرب الحلبي الأصيل فتتجلى في الموشح :

أهواه حين تألقا.

ومع النسيم ترقرقا.

فإذا الرضاب تعتقا بالثغر لما أشرقا.

ذاب الفؤاد وعانقا.

ورنا إليه وحدقا في لوعة وتحرقا.

يرجوه أن يتصدقا.

يا قلب ما أحلى اللقا.

حين الوصال تحققا.

بالله يا طيب اللقا

بلغهم أين اللقا…؟!

بم تفسر انفعالاتك تلك في القصيدة العمودية التي تتعارض مع ما قراناه من شعر التفعيلة لديك…؟!

ما ذكر من أبيات ومن القصائد العمودية يشير إلى لحظات انفعالية آنية ترجمت موقفا شعوريا أما قصائد التفعيلة فقد جاءت عبر تراكم للمواقف والمشاهد فرسمت عوالم كونية شاملة تخطت حدود اللحظة وتجاوزت الزمان والمكان

ففي قصيدة”زمن الدهشة” تتكاثف المشاعر لتصب في بوتقة تطوع اللحظة متجاوزة كل الأبعاد.

أسحب أيامي.

مأخوذا بتلابيب العصر.

يؤرقني هذا المس الكوني الهمجي.

يعربد ويصادر ذاكرة العشب.

وأرصفة الريح

ويصادر حتى الأصوات البكماء.

وفي قصيدة “أدعوك الآن” يمتد التلاحم الكوني حاملا رصيد مسافات الزمن :

أدعوك الآن فاتسعي يا حلقات الماء.

أتسعي في حلقات الماء.

أتسعي في ذاكرة الماء.

فأنا أتناثر فيك بعيدا.

أتحالف مع أصداء الكون.

هديل الموج فراشات اللقيا.

أتسعي يا حلقات الماء.

كوني بردا وسلاما.

فأنا في زمن أضحى من يصدق بالقول

كمن يمسك جمرا من نار.

كوني بردا وسلاما يا نار….

وماذا عن فن الغناء وأداء القصيدة في الفن الغنائي الحالي..!؟

الفن الغنائي انعكاس لواقع عربي متخلف وممزق ونكوص فكري وأخلاقي. تسيره مجتمعات الغابة بما فيها من قسوة ونهم غريزي وتسلط وإلغاء لإنسانية الإنسان.

ففي صحراء حياتنا أي نبتة طاهرة تتألق دون أن يدنسها سلطان الأنانية والسيطرة والإقصاء في هذه الاقطاعات التي يسطو كل متنفذ على مساحة منها فبعد مدرسة الرحابنة والتألق الفيروزي وما رافقه في المقابل من مشاعر مهزومة يائسة تسجل لحظات احتضار الإنسان العربي كنموذج أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش علما بأن تلك المرحلة تعتبر مرحلة مد وطني تحرري ثم ظاهرة الانكفاء على الذات وظهور الفقاعات والفلتات التي تهتم بغناء الجسد وعروضه المبتذلة بالرغم من ظهور نماذج تفردت بالإبداع مثل ماجدة الرومي وكاظم الساهر وميادة وغيرهم… لكن المشكلة تكمن في غياب العمل المؤسساتي الذي ينطلق من فريق عمل كتجربة الرحابنة التي آمل أن تتكرر.

ما رؤيتك للعلاقة بين الشعر و بين النقد.؟!

بين الشعر وبين النقد علاقة جدلية متلازمة فكل طرف يغذي الآخر ويحتاجه بدءا من علاقة الشعر بالمتلقي وانتهاء بالفهم المدرسي الأكاديمي فالشاعر يرسم بحروفه انفعالات نفسية دفينة مختزنة في اللاوعي فتظهر أشكالا تعبيرية تعبر عن معاناة إنسانية وتقدمها ضمن أطر جمالية شائقة ويأتي دور الناقد ليكتشف مدى هذه القدرات التعبيرية في رصد المشاعر وأدوات صوغها وإلى أي مدى وصلت رسالة الشاعر نحو المتلقي وفي تراثنا الشعري العربي نما “النقد “إلى جانب الشعر بدءا من الأسواق الأدبية

و انطلاقا من خيمة النابغة التي يتوافد عليها الشعراء إلى اهتمام الخلفاء والأمراء والحكام بتذوق الشعر مما يدل على الثقافة والحساسية الرفيعة التي يتحلى بها الخليفة.

وذلك حين أشار إلى قصائد زهير بن أبي سلمى بقوله لقد كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه هذا التعليق على شعر زهير شكل مفهوم المعادل الموضوعي في الأدب ذلك المفهوم توصل إليه الناقد الانكليزي كولردج بعد ألف عام …

ماذا تنصح الشباب أصحاب التجربة الشعرية الجديدة وما تصورك لمستقبل القصيدة العربية..؟!

أسئلة كثيرة تدور في الوسط الشعري والثقافي لكن للحديث شجون وشجون أنا أنصح الأدباء الشباب التزود بالثقافة العربية قديمها وحديثها والإطلاع على التجارب الأدبية وعدم الجري وراء المظاهر واستهلاك القدرات بل التأني والبحث والقراءة وتقبل النقد…؟!

البعث ميديا || حوار: رجائي صرصر