الشاي الأخضر يساهم في تحسين القدرات العقلية

أكدت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد على علاج الأفراد المصابين بمتلازمة “دوان” ، حيث يتوفر في أوراق الشاي الأخضر مواد لها قدرات كبيرة على تحسين المدارك المعرفية للمصابين بهذه المتلازمة، وقد أشار الباحثون إلى أن هذه المركبات موجودة أيضا في الشاي الأبيض ولكن بنسبة أقل.

ومن المعروف عن متلازمة “داون” أنها تسبب تغير في الكروموسومات الموروثة للإنسان وتتسبب في ضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني للأطفال، وهناك حالات يمكن اكتشافها في مرحلة الحمل وذلك بفحص الكروموسومات الجينية ويحدث ذلك ابتداء من الأسبوع الـ18 إلى 22، كلما تم الاكتشاف المبكر كان الوصول للعلاج الفعال أسرع.

وبالتجربة العملية تأكد الباحثون ــ حسب ما ذكر موقع ” independent ” ـ أن الأفراد الذين حرصو على تناول أكوب من الشاي الأخضر يوميا تسبب لهم ذلك تحسين الذاكرة، والقدرات العقلية والبصرية، كما حدث لهم تحفيز معرفي، وقد نصح الباحثون الأم الحامل بتناول الشاي الأخضر لاحتوائه على فوائد كثيرة قادرة على الحماية من الأمراض ورفع معدلات المناعة في الجسم.