الشباب القومي العربي ينظم وقفة تضامنية في شاتيلا مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

نظم الشباب القومي العربي في لبنان بمشاركة عدد من الفاعليات الوطنية اللبنانية والفلسطينية وقفة تضامنية مع الأسرى السوريين والفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شاتيلا .

وأكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في كلمة خلال الوقفة أن هذه الحركة الأسيرة تخوض انتفاضتها على أرض فلسطين ومن أجل المعركة الأساسية وهي تحريرها.

وقال حمدان إننا” سنبقى نقف دائماً مع فلسطين في النشاطات والتضامن ليس فقط لتحقيق المطالب في زنازين الحرية إنما أيضا لتحريرها وقدسها الشريف “.

كما عرض وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضو المكتب السياسي علي فيصل مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابهم عن الطعام في نموذج فريد على مستوى حركات التحرر .

وأشار الطرفان الى أن هذا الإضراب يؤكد عظمة الأسرى وتضحياتهم من أجل قضيتهم الوطنية الأمر الذي يتطلب توحيد كل الطاقات والجهود خلف معركة الأسرى وتوسيع التحركات الداعمة وتصعيدها بما يسهم في توليد حالة عربية ودولية ضاغطة على المحتل لإجباره على الاستجابة لمطالب الأسرى .

وبدأ المئات من الأسرى السوريين والفلسطينيين إضرابا عن الطعام في ال”17″ من الشهر الماضي احتجاجاً على ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية واللاإنسانية بحقهم وللمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين ظروف اعتقالهم.