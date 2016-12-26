الشبيبة تكرم متفوقين وأبناء شهداء

كرمت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم بالتعاون مع وزارة التربية متفوقين وأبناء شهداء من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وإدارات مدارس وعددا من كوادرها على مستوى سورية وذلك في حفل أقيم في مدينة الشباب بالمزة.

وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن التفوق في مثل هذه الظروف الصعبة يكتسب أهمية خاصة كونه يعبر عن إصرار الطلاب على محاربة الفكر التكفيري الوهابي من خلال تفوقهم ونجاحهم معتبرا أن العاملين في الميدان التربوي هم جنود يكملون دور قواتنا المسلحة وأن هؤلاء المتفوقين هم من سيبنون سورية في قادم الأيام.

بدوره بين رئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود أن هذا التكريم تقليد سنوي للمنظمة لإيمانها بأن هؤلاء الشباب هم عماد الوطن والسواعد التي ستبني سورية المتجددة والحضارية بالمرحلة القادمة

ولفت محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم إلى أهمية المشاركة في التكريم لتشجيع الطلاب على التفوق ولا سيما في هذه الظروف

وأشارت كلمة أبناء وبنات الشهداء إلى الجهود والرعاية الكريمة التي يحظون بها تقديرا لتضحيات ابائهم مؤكدة أن “التفوق هو الوجه الآخر للشهادة والذي اتخذ شعارا وبرنامج عمل للسير بهديه وهدفا يسعون إلى تحقيقه مدفوعين بمحبة وطنهم”.

وفي كلمة المتفوقين لفت الطلبة إلى الجهد الكبير الذي يبذله القائمون على العملية التعليمية مبينين أن الشكر الأكبر هو لرجال الجيش العربي السوري الذين يشكلون من هاماتهم الشامخة سياجا منيعا ضد مؤامرات الإرهاب المندحر.

وتضمن حفل التكريم فقرات فنية وطنية لفرقة فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة.