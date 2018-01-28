الشرطة الأمريكية تقتل فتاة تخطت إشارة مرور

وفقاً لوكالة “رويترز”، قتلت الشرطة الأمريكية امرأة بولاية مسيسبي بعد أن تخطت إشارة مرور بمدينة جاكسون.

واتهمت الشرطة الفتاة —التي تبلغ من العمر 21 عاما- بـ”محاولة دهس رجلي شرطة بسيارتها”، وأطلقت الشرطة الأمريكية الرصاص على الفتاة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونقلت قناة (دبليو.جيه.تي.في) التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أن الشرطة قالت إن المرأة تدعى كريستالين بارنز.

وأشارت إلى أن الفتاة عند الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي كانت تقود سيارتها وأجبرت سيارة أخرى على الانحراف عن الطريق. وأنها حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة وعادت بالسيارة إلى الوراء نحو الشرطة قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين.

وقالت شرطة جاكسون في بيان رسمي “الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة”.