الشرطة الإيطالية: إرهابيو “النصرة” متورطون في تهريب البشر

كشفت شرطة الضرائب الإيطالية أن تحقيقات أجرتها مع أحد أفراد عصابات تهريب البشر، أدت إلى اكتشاف رابط يؤكد تورط تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في سورية بهذه العمليات.

وبينت الشرطة الإيطالية في بيان لها أن التحقيقات التي أجريت مع أحد أفراد عصابات تهريب البشر والذي وصل إلى ساحل كلابريا جنوب إيطاليا في العام 2014 بصفة لاجئ أدت إلى اكتشاف صلة مباشرة بين مهربي المهاجرين والتنظيم الإرهابي.

وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف في السجن بتهمة تنظيم وإدارة عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الإيطالية وأنه تم بعد استجوابه وتحليل أشرطة الفيديو والصور التي تم الحصول عليها من هاتفه المحمول اكتشاف أنه كان عضوا في تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة.

ولم يشر البيان إلى جنسية المعتقل ولا إلى مكان وزمان توقيفه.

هذا وتشهد القارة الأوروبية موجة هجرة غير مسبوقة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انتشار الإرهاب في تلك البلدان جراء دعم الغرب وبعض الدول العربية والإقليمية للتنظيمات الإرهابية تمكن من خلالها الكثير من الإرهابيين من التسلل إلى الدول الأوروبية وتنفيذ هجمات إرهابية دموية.

وتشهد ايطاليا وغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها بروكسل التي شهدت في آذار الماضي تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الأنفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.