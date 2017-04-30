الشرطة البريطانية تعتقل امرأة في لندن للاشتباه بضلوعها في أعمال إرهابية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها اعتقلت امرأة يشتبه بضلوعها في أعمال إرهابية فور خروجها من المستشفى التي كانت تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بعملية مداهمة لأوكار مشتبه بهم.

ونقلت وسائل اعلام عن شرطة سكوتلاند يارد قولها في بيان إن المرأة “خرجت من المستشفى واعتقلت للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها”.

وأصيبت المرأة البالغ عمرها 21 عاما أثناء تنفيذ قوات الأمن عملية مداهمة الخميس الماضي في منطقة ويلسدين وكينت.

يشار إلى أنه في 22 آذار الماضي تعرضت لندن لهجوم عندما قاد رجل سيارته في طريق للمشاة في جسر وستمنستر وسط لندن ثم غادر السيارة مسلحا بسكين وحاول دخول مبنى البرلمان وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص بينهم المهاجم وإصابة 50 شخصا.

وكانت الشرطة البريطانية حذرت أمس الأول من تزايد مستوى النشاط الإرهابي في البلاد بعد سلسلة اعتقالات تتعلق بالإرهاب.

وتشهد بريطانيا وغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة.