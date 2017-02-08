الشرطة البلجيكية تعتقل 11 شخصا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

اعتقلت الشرطة البلجيكية 11 شخصا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الادعاء العام البلجيكي في بيان اليوم أن “عمليات الاعتقال تمت في إطار تحقيقات ذات صلة بعودة مسلحين انضموا إلى تنظيمات إرهابية في سورية”.

وشهدت بلجيكا وبعض الدول الأوروبية هجمات واعتداءات متكررة العام الماضي أبرزها التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مطار بروكسل وإحدى محطات المترو في آذار الماضي وأسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من مئتين آخرين.

وجاءت هذه الهجمات كنتيجة مباشرة لدعم بعض الدول الأوروبية للتنظيمات الإرهابية في سورية وتغاضيها عن جرائم هذه التنظيمات والتحذيرات من ارتدادها إلى أراضيها.