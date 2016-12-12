الشرطة الصينية تعتقل مجموعة هاكرز على صلة بسرقة 600 مليون ملف

ألقت الشرطة الصينية، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة هاكرز في مقاطعة هوني، على صلة بسرقة 600 مليون ملف من بيانات المواطنين، وبيعها لاحقا

وذكرت إذاعة الصين الدولية، اليوم، أنه وفقاً لمعلومات الشرطة، قامت مجموعة هاكرز بسرقة بيانات المواطنين، التي تحتوي على أرقام الجوال والهوية الشخصية وتاريخ رحلاتهم واتجاهاتها، وتسجيلات بشأن جرائم مرتكبة، وغيرها من المعلومات ذات الطابع الشخصي، وبيعها بسعر يتراوح بين سنت إلى 10 سنتات للملف الواحد. وقد تمكن الهاكرز من بيع بيانات بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي.

وقام الهاكرز، بحسب الشرطة، بحفظ المعلومات على أقراص صلبة، وهواتف وشرائح الذاكرة، بعد اختراق العديد من المواقع. هذا وأصبح الدخول إلى عالم الهاكرز، بحسب بعض الدراسات، حلماً يسعى إليه الكثير من الشباب، وأصبحت مواضيع التجسس الإلكتروني تستحوذ على اهتماماتهم، في الوقت الذي أضحت فيه شبكة الإنترنت ميداناً لصراعات من نوع جديد حملت كل أدوات التدمير الإلكتروني، كالتجسس والاختراق وتدمير المواقع الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، والتحكم في تغيير قواعد بيانات قد تصل في خطورتها إلى تهديد الأمن القومي لبعض الدول، ما دفع بعض خبراء الإنترنت للاعتقاد بأن الشبكة العنكبوتية أصبحت على حافة الإنهيار، ولخص آخرون، من الباحثين، ما يحدث بقولهم: إن التكنولوجيا تأكل بعضها بعضاً·