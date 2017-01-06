الشرطة المصرية تعتقل خلية إرهابية نفذت اعتداء في الجيزة

ألقت الشرطة المصرية القبض على خلية إرهابية نفذت الاعتداء الإرهابي على نقطة أمنية الشهر الماضي في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليو “إن فريق البحث الأمني تمكن من تحديد منفذي الهجوم على النقطة الامنية أمام مسجد السلام بمنطقة الطالبية في شارع الهرم بمحافظة الجيزة الشهر الماضي وتبين أنهم من عناصر ما يسمى الحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية”. وأشار البيان إلى أنه تم تحديد عدد من الأوكار الإرهابية التنظيمية في نطاق مدينة 6 أكتوبر التي إستخدمتها العناصر الإرهابية في التخطيط والإختباء تمهيدا لتنفيذ الاعتداء الإرهابي لافتا إلى مقتل أحد الإرهابيين واعتقال إرهابي آخر من منفذي الاعتداء وكذلك اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية أعضاء حركة حسم الإخوانية والمسؤولين عن تدبير الأوكار التنظيمية.

وكان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 9 كانون الأول الماضي أسفر عن مقتل ستة من أفراد القوة الأمنية بينهم إثنان من ضباط الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين.