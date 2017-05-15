الشرطة الهندية تحقق بمقتل إمرأة بطريقة ووحشية

صرح شرطة ولاية هاريانا بشمال الهند، اليوم الاثنين 15 أيار، إنها تحقق في جريمة بشعة، تعرضت خلالها امرأة للقتل والاغتصاب الجماعي.

ووفقاً لـ”رويتزر” فإن مغتصبي المرأة قتلوها بصورة بشعة، بعدما سحقوا جمجمة رأسها بالحجارة، بسبب تهديدها بإبلاغ السلطات.

وقال قائد الشرطة، أشوين شينفي إن الشرطة اعتقلت رجلين بتهمة القتل والاغتصاب في الجريمة، التي وقعت في بلدة سونيابات، كما يجري التحقيق مع 6 آخرين بعد أن اتهمتهم أم الضحية بالاشتراك في الجريمة.

وأضاف شينفي أن الرجال أخذوا المرأة، التي كان عمرها 23 عاما، في سيارة من مكان قريب من منزلها في سونيابات إلى مدينة روهتاك القريبة، حيث قاموا باغتصابها وكان واحد منهم على الأقل يعرفها.

وقال قائد الشركة: “عندما قالت لهم إنها ستشكوهم قاموا بسحق جمجمة رأسها بالحجارة”.

وأضاف أن أم الضحية سبق وأن سجلت شكوى ضد أحد المتهمين، بسبب الضغط على ابنتها للزواج منها، ولكن تم تسوية الخلاف بين الجانبين.