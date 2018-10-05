الشرطة يقلب الطاولة على الاتحاد.. وتشرين ينفرد بالصدارة

نجح فريق الشرطة في قلب تأخره بهدفين أمام الاتحاد الحلبي، للفوز بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري السوري.

بدأ الاتحاد في التسجيل، عن طريق محمد الأحمد وأحمد كلاسي في الدقيقتين 8 و18، وأحرز للشرطة كلا من عقبة المرعي ومحمد كامل كواية ومحمد دعاس (هدف في مرماه)، في الدقائق 47 و59 و72.

في الشوط الأول قدم الاتحاد الحلبي أداء مقنعا وممتعا، ونجح بتسجيل هدفين، لينظم الشرطة صفوفه من جديد ويسجل 3 أهداف في الثاني.

وفي طرطوس، انفرد تشرين بالصدارة، عقب هزيمته لمطارده الساحل، بنتيجة 2-0، بعد مباراة قوية ظهر فيها الكثير من الهجمات والفرص، وخاصة في الشوط الثاني، وسجل الهدفين محمد المرمور من ضربة جزاء وسليمان رشو.

وفي ديربي حمص، فرض التعادل السلبي نفسه، في مباراة الكرامة والوثبة، بعد مواجهة شهدت فرص قليلة، وظهر واضحا تأثر اللاعبين بالضغط النفسي الكبير، ليفشل كلاهما في تحقيق فوزه الأول، فكان التعادل الثالث للوثبة فيما النقطة الأولى للكرامة.

وفجر فريق النواعير مفاجأة من العيار الثقيل، حين عاد من جبلة، بفوزه الأول، بعد مواجهة قدم فيها أفضل عروضه، ونجح في فرملة جبلة، الذي تعادل مع الاتحاد وهزم الكرامة، وسجل الهدف أحمد بصير.

وفي حلب، حقق الوحدة فوزا كبيرا على مستضيفه الحرفيين، بنتيجة 4-1، وساهمت خبرة لاعبي الأول وتكتيك مدربه في الفوز المتوقع لفارق الإمكانيات، وسجل للوحدة عبدالله نجار وخالد مبيض وعبدالهادي شلحة وأيمن عكيل، فيما سجل للحرفيين طه دياب.

وفرض التعادل بنتيجة 1-1 نفسه، في مباراة حماة، بين الطليعة والمجد، الذي سجل أولا عبر أحمد رجب، وعادله حمزة الكردي في الربع الأخير من الشوط الثاني.