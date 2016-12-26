“الشرق” للألبسة تعلن عن مسابقة للتعاقد مع “218” مواطنا

أعلنت شركة الشرق العامة للالبسة الداخلية بدمشق اجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 218 مواطنا، وبعقود استخدام سنوية للفئات الاولى والثانية والرابعة والخامسة.

وحددت الشركة في اعلان المسابقة للفئات الاولى والثانية حاجتها للتعاقد مع 47 مواطنا، منهم اثنان من حملة الشهادة الجامعية في الحقوق، و3 من حملة الشهادة الجامعية في الاقتصاد، وواحد من حملة الشهادة الجامعية في الاداب “لغة انكليزية”، مع 11 مواطنا من حملة شهادة المعهد التقاني في العلوم المالية والمصرفية، و2 من حملة المعهد التقاني لادارة الاعمال والتسويق، و10 من حملة شهادة المعهد التقاني للهندسة الكهربائية والميكانيكية، و10 من حملة المعهد التقاني الصحي، و8 مواطنين من حملة شهادة المعهد التقاني للصناعات التطبيقية.

وفى اعلان اجراء الاختبار للفئات الرابعة والخامسة طلبت الشركة تعيين 171 مواطنا، منهم 165 من حملة وثيقة اتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وشهادة خبرة مهنية على الات الخياطة والحياكة والمصبغة، ومواطنين اثنين من حملة وثيقة اتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وشهادة سوق عمومية، اضافة الى 4 مواطنين متعلمين من الفئة الخامسة لتعيينهم في اعمال الخدمات.

واشترطت الشركة في المتقدمين للمسابقة والاختبار ان يحققوا شروط التعيين المنصوص عنها في القانون الاساسى للعاملين في الدولة وان يكون المتقدم حائزا الشهادة المطلوبة وان يكون قد ادى خدمة العلم او اعفى منها بالنسبة للذكور.

ويتقدم الراغب للاشتراك في المسابقة والاختبار بطلب خطي يسجل في ديوان الشركة مرفقا معه صورة مصدقة عن الشهادة المطلوبة وصورة مصدقة عن الوثيقة وشهادة الخبرة للاعمال الانتاجية وشهادة سوق عامة بالنسبة للسائقين وصورة عن البطاقة الشخصية وبيان قيد مدنى وموافقة الجهة العامة اذا كان المتقدم من العاملين الدائمين او المؤقتين لدى هذه الجهة وصورة عن شهادة قيد العمل وتقديم بيان بالوضع العسكري من شعبة التجنيد للمتقدمين الذكور وصورة عن وثيقة الاستشهاد أو وثيقة عجز تام بالنسبة لذوي الشهداء و المصابين.

يبدأ تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة والاختبار من 15/1/2017 ولغاية /29/1/2017 في ديوان الشركة الكائن في دمشق مفرق السيدة زينب-طريق المطار.