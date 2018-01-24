الشعار: الوحدة جاهز لاستئناف الدوري

كد أحمد الشعار مدرب الوحدة السوري أن فريقه جاهز تمامًا لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم بعد فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات أمم آسيا تحت 23 عامًا.
وقال الشعار: “لدينا بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات أو الحرمان ولكن لدينا مجموعة كبيرة من نخبة اللاعبين المحليين وهم على قدر المسئولية”.
وأضاف: “عازمون لتقديم مباريات كبيرة ومثيرة تليق بنادي الوحدة الكبير والعريق والبقاء في أجواء المنافسة بهدف حصد اللقب”.
وحول غياب أسامة أومري وقصي حبيب تابع الشعار: “بكل تأكيد هما لاعبان مهمان ومؤثران، بعد احترافهما في الأيام الأخيرة حيث انتقل أومري لقطر القطري وحبيب للرفاع البحريني”.
وأردف: “نسعى للتأقلم مع غيابهما وثقتي كبيرة بجميع اللاعبين ونتمنى أن ننجح بأن يكون البدلاء على قدر الثقة والإمكانيات الفنية والبدنية والتهديفية”.
ويحتل الوحدة المركز الثاني بين فرق الدوري برصيد 22 نقطة متساويًا مع الاتحاد الحلبي بفارق نقطتين عن الجيش متصدر الترتيب.