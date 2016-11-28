الشعار: تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب بحلب

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه سيتم “تفعيل كل الوحدات الشرطية وإحداث أخرى جديدة في المناطق التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية في أحياء محافظة حلب لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع التعديات على الأملاك العامة والخاصة وتأمين عودة الأهالي إليها”.

وأشار الوزير خلال اجتماع مع ضباط وعناصر قيادة شرطة محافظة حلب اليوم إلى أن عمل قوى الأمن الداخلي “يسير باتجاهين الأول في مكافحة الجريمة والتصدي للإرهاب ودحره عن أرض الوطن والثاني في العمل على تحقيق المصالحات المحلية التي تسير بخطى حثيثة وجدية في الكثير من المناطق كون الدولة معنية بالحفاظ على أمن مواطنيها وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم”.

وأكد اللواء الشعار أهمية الاستمرار بالتأهيل والتدريب لقوى الأمن الداخلي على كل المستويات لرفع الجاهزية وضمان الاستعداد الدائم لأداء أي مهمة يتطلبها الواجب الوطني مبينا أن حلب اليوم “تعيش مرحلة الانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب والإرهابيين ما يتطلب من قوى الأمن الداخلي بذل الجهود المضاعفة لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وتقوم وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة بعمليات دقيقة لاجتثاث الإرهابيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب مع حرصها الكبير على أرواح المدنيين وضمان سلامتهم حيث تم إجلاء الآلاف من الأهالي أغلبهم من الأطفال والنساء ونقلهم إلى مناطق آمنة وتوفير جميع احتياجاتهم.