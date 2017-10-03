الشعار: صمود قوات الأمن والجيش دحر الإرهاب من دير الزور

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ضرورة تطبيق القانون على الجميع بنزاهة وشجاعة دون محاباة أو تعسف وتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على كرامة وممتلكات وأعراض المواطنين وتوفير الطمأنينة لهم.

وخلال لقائه اليوم الضباط خريجي دورة القيادات العليا شدد الشعار على المرتكزات الأساسية في التطوير الاداري والمنهجي لعمل قوى الأمن الداخلي المتمثلة في الإيمان والإرادة والتأهيل بكل مندرجاته العسكرية والبدنية والنفسية سواء بالقتال في الميادين والتصدي للإرهاب أو مكافحة الجريمة بكل أشكالها بما فيها العبث بأمن الوطن وقمع جميع المظاهر التي تسيء إلى المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار مبينا أن الدولة السورية قوية بكل مكوناتها شعبا وجيشا وقيادة.

ولفت وزير الداخلية إلى صمود قوى الأمن الداخلي إلى جانب الجيش العربي السوري وتصديهم للإرهاب في كل المواقع ومنها مؤخرا دحرهم الإرهاب على طريق تدمر دير الزور.

ودعا الوزير الشعار الضباط إلى الاهتمام بمرؤوسيهم وتصليب الإرادة القوية لديهم وتلبية احتياجاتهم والاستمرار بتدريبهم بما يسهم في تنفيذ المهام المنوطة بوزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بإيمان وعزيمة أقوى منوها بضرورة تأمين جميع احتياجات ذوي الشهداء والجرحى والمصابين وإيلائهم الرعاية التامة ليعودوا إلى ما كانوا عليه.