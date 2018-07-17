الشعار وسفاف يلتقيان الدارسين في مدرسة الإعداد المركزية

ريف دمشق-بلال ديب:

التقى وزيرا الداخلية اللواء محمد الشعار، والتنمية الإدارية سلام سفاف، أمس، الرفاق الدارسين في مدرسة الإعداد الحزبي المركزية في مدينة التل بريف دمشق.

وأكد الرفيق الشعار أهمية دور الإعداد الفكري والعقائدي في حياة الحزب والرفاق البعثيين، وذلك من أجل استمرار الدور الفعّال للحزب ضمن المجتمع، وشدد على ضرورة العمل من خلال البناء الفكري لتحصين المجتمع والتصدي للحرب الفكرية، ونوّه إلى أن حزب البعث هو الحزب القومي الأكبر والأقوى حضوراً على الساحة السورية والعربية.

وقدّم الرفيق الشعار عرضاً حول عمل وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها وعمل الوحدات الشرطية وكوادر وزارة الداخلية، التي تولي الاهتمام لأمن وأمان المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وخاصة في المناطق المحرّرة التي تتطلب جهداً مضاعفاً نتيجة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين الذين قبعوا تحت سيطرة الإرهابيين لسنوات، وأكد أن سورية مستمرة في حربها على الإرهاب حتى تطهير أرضها من دنسه، ومحو آثار ما خلفته جرائم الإرهاب من تخريب وتدمير، مبيناً أن إرادة الحياة لدى السوريين انتصرت وهم يحصدون نتاج صمودهم ومقاومتهم الحرة.

وقدّمت الدكتورة سفاف عرضاً تفصيلياً حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مؤكدة على دور البعث والرفاق البعثيين في عملية الإصلاح، وبينت مراحل تنفيذ المشروع، وما تمّ إنجازه وأدوات القياس والخطط المحددة للوصول إلى الاصلاح، مشددة على أن التضحيات التي قدّمها بواسل الجيش والقوات المسلحة كانت الأساس في الاستمرار والوصول الى مرحلة الإصلاح والبناء، موضحة أن مركز قياس الأداء يعد ذراع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ويشمل جودة التنظيم الهيكلية المؤسساتية والإجراءات وآلية الاستجابة للشكاوى وقياس رضا المواطن والموظف وجودة الخدمات المقدّمة.

وقدّم الرفاق الدارسون عدداً من المداخلات التي أغنت اللقاءين.