الشعب الجمهوري التركي: أحلام اردوغان بالسلطنة فشلت

أكدت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سالين بوكا أن أحلام رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان في إقامة السلطنة سقطت مع فشل مجموعاته الإرهابية في سورية.

وحملت بوكا خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان التركي اليوم اردوغان مسؤولية كل الأعمال الإرهابية التي عانت وتعاني منها تركيا طيلة السنوات الأخيرة مؤكدة أن “سبب كل ذلك هو سياسات اردوغان في سورية والعراق ودعمه للتنظيمات الإرهابية هناك من منطلقات طائفية”.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وشددت بوكا على أن اردوغان لم يستخلص العبر من كل أخطائه في الداخل والخارج مؤكدة أن “تركيا لن تتحول إلى ملكية يحكمها اردوغان على مزاجه”.

ووصفت بوكا الوضع الاقتصادي والمالي في تركيا بالخطير جدا محملة اردوغان مسؤولية ذلك جراء سياساته ضد كل الجوار ما انعكس على علاقات تركيا الاقتصادية معه جميعا باستثناء “اسرائيل” التي بقيت شريكا اقتصاديا له.

وكان البروفيسور التركى باريش دوستار أكد مؤخرا أن اردوغان متحالف سريا مع كيان الاحتلال الاسرائيلى منذ بداية استلامه السلطة فى تركيا وكل ما يفعله يصب بخدمة هذا الكيان وأن كل ما قاله ونفذه ضد الكيان الإسرائيلي لم يكن إلا مسرحية لإخفاء الحقائق عن الشعب التركي.