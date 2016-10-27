الشعب الجمهوري..تصريحات أردوغان حول حلب والموصل تدخل سافر في شؤون الدول الأخرى

أكد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي علي أوزكوندوز أن تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول حلب والموصل تعتبر “تدخلا سافرا في شؤون الدول الأخرى”.

وقال أوزكوندوز في حديث اليوم لقناة الشعب التلفزيونية.. “إن حلب مدينة سورية والموصل مدينة عراقية وسكان هاتين المدينتين مواطنون في تلك الدول وهم من سيقررون مصير مدنهم وبلادهم”.

وأضاف.. “إن أردوغان يتحدث باستمرار عن الحق التاريخي لتركيا في سورية والعراق وينسى أن السلطنة والخلافة العثمانية قد انتهت وأن الجمهورية التركية قد قامت على أنقاض هذه الدولة المنهارة”.

وأشار أوزكوندوز إلى أنه لمس خلال زيارته إلى بغداد الأسبوع الماضي رفض الشارع العراقي تصريحات أردوغان وقال.. “إن الحكومة العراقية مصممة لتحرير الموصل وباقي المناطق المحتلة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأوضح .. “أن الدول الإقليمية كتركيا والسعودية وقطر التي سكتت على احتلال تنظيم “داعش” للموصل قبل ثلاثين شهرا وحتى الآن نراها الآن تقيم الدنيا وتقعدها بسبب قرار الحكومة العراقية القضاء على هذا التنظيم” مشيرا إلى أن ذلك يثبت تحالف الدول المذكورة مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في حلب خصوصا وفي سورية عموما.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار قال في حديث لقناة “الشعب” التركية منذ يومين.. إن “أردوغان فقد صوابه بحديثه عن الحق التاريخي لتركيا العثمانية في حلب والموصل بما يعني أنه لم يعد يعترف بالجمهورية التركية التي تأسست باتفاقية لوزان”.

ويواصل أردوغان سياساته المعادية لدول الجوار من خلال انتهاك قواته سيادة الأراضي السورية وشنها عدوانا عليها إضافة إلى انتهاك سيادة العراق وإطلاق تصريحات تكشف عن أطماعه وأحلامه العثمانية.