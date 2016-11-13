الشعب الجمهوري: فشل سياسات أردوغان إدى إلى تردي الأوضاع في تركيا

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أنيس بربر أوغلو أن فشل سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وجهله بالسياسة الدولية وحقائق المنطقة أدى إلى تردي الأوضاع في تركيا والمنطقة عموما.

وأشار بربر أوغلو في حديث لقناة الشعب التركية الى الانعكاسات السلبية التي سببها التدخل التركي السافر في شؤون سورية منذ بداية الازمة فيها وقال: “التدخل التركي في سورية سبب كل المشاكل التي تعاني منها هذه الجارة والمنطقة عموما كما انه سبب المشاكل الخطيرة التي تعاني منها تركيا”.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” وقدم مختلف أنواع الدعم لها كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وأكد بربر أوغلو أن “أردوغان يكذب على الشعب التركي لابعاد أنظاره عن مشاكله الحقيقية واهمها الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعصف بالبلاد”.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون الأتراك أن الاقتصاد التركي تدهور بشكل كبير وتضاعفت ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة في ظل معدل نمو لا يتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الأعوام السابقة.