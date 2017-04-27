الشعب الجمهوري يقاضي حكومة أردوغان حول تزويد “داعش” بدبابات تركية

قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ولي أغبابا مذكرة مساءلة برلمانية لوزير الدفاع في حكومة حزب العدالة والتنمية فكري إشيق حول تزويد تنظيم “داعش” الإرهابي بدبابات تركية كانت قد سلمت من قبل الجيش التركي لما يسمى “الجيش الحر”.

وطالب النائب أغبابا في المذكرة بتوضيحات عن عدد الدبابات وكمية الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية التي تم تقديمها لما يسمى “الجيش الحر”.

وكانت وسائل إعلام تركية تناقلت أنباء حول تزويد الجيش التركي عناصر ما يسمى “الجيش الحر” مؤخرا حيث قام هؤلاء العناصر فيما بعد ببيعها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ويقر نظام رجب طيب أردوغان علنا بدعمه وتمويله وتسليحه للإرهابيين في سورية إضافة إلى تسهيل دخول عشرات الآلاف منهم الأراضي السورية منذ بداية الحرب الإرهابية عليها.

وسبق للعديد من التقارير أن أكدت أن اغلبية السلاح الذي يتم توريده إلى التنظيمات الإرهابية تحت مسمى “المعارضة المعتدلة” و”الجيش الحر” يصل إلى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.