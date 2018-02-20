الشعب الحزبية: إدارة واستثمار أموال هيئــــة دعـــــم الشهــــداء

تابعت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها السنوية، بحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، ودعت المداخلات لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة وموضوعية لخطة العمل في مختلف المجالات، وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وتركّزت حول ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، وإيجاد هيئة أو وزارة أو مؤسسة مخوّلة بإدارة واستثمار أموال هيئة دعم الشهداء، ووضع خطط استراتيجية اقتصادية اجتماعية للتعافي من الأزمة، ودعت للتشدد في محاربة الفساد ووضع رؤى وبرامج لمكافحة ظاهرة الاحتكار.

وطرحت خلال المؤتمرات طروحات تراوحت بين التنظيمي والخدمي، وشددت على ضرورة إعادة النظر بالمناهج التربوية، وتفعيل المصالحات المحلية، والعمل على تأمين مستلزمات العملية التربوية والتعليمية، واعتبار الالتزام الحزبي أساساً للتكليف بالمهام، وأشارت إلى ضرورة إيلاء جيل الشباب كل الاهتمام والرعاية لأنهم عماد الوطن وهم نقطة الانطلاق والقوة التي نستند عليها لبناء المستقبل، والإسراع بتعديل قانون تنظيم الجامعات.