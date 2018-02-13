الشعب الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها: تطوير آليات الاجتماع الحزبي

تابعت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات، بحضور أعضاء القيادة القطرية، عقد مؤتمراتها السنوية، واتسمت مداخلات الفعاليات الحزبية والشعبية والنقابية والاجتماعية بالشفافية، وقدّم الرفاق البعثيون رؤى وأطروحات جريئة وواقعية لتطوير العمل في كافة الجوانب التنظيمية والخدمية.

وتركزت المداخلات على ضرورة تفعيل عمل صندوق هيئة دعم أسر الشهداء، وإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على أسرهم، فضلاً عن منح قروض بدون فوائد لأسر الشهداء وجرحى الجيش، ودعت إلى ضرورة تطوير آليات الاجتماع الحزبي، ولاسيما وأنه بصورته الحالية وبالطريقة التقليدية التي يدار بها غير فعّال، والتوسّع في إحداث الفرق السكنية في الأحياء لأهميتها في التفاعل مع المجتمع.