الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات: مراجعة شاملة لخطة العمل

هذا المقال رقم : 58 من 58 من العدد 2018-2-18-16039

2018-2-18-16039

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها السنوية، بحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، ودعت المداخلات لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة وموضوعية لخطة العمل في مختلف المجالات، وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وتركّزت حول ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، وإيجاد هيئة أو وزارة أو مؤسسة مخوّلة بإدارة واستثمار أموال هيئة دعم الشهداء، ووضع خطط استراتيجية اقتصادية اجتماعية للتعافي من الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب