الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات: مراجعة شاملة لخطة العمل

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها السنوية، بحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، ودعت المداخلات لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة وموضوعية لخطة العمل في مختلف المجالات، وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وتركّزت حول ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، وإيجاد هيئة أو وزارة أو مؤسسة مخوّلة بإدارة واستثمار أموال هيئة دعم الشهداء، ووضع خطط استراتيجية اقتصادية اجتماعية للتعافي من الأزمة.