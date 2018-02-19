الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات: تعزيز دور الحزب المجتمعي

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات، وبحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، عقد مؤتمراتها السنوية، وتنوّعت المداخلات بين الخدمي والتنظيمي والسياسي، واتسمت بالشفافية، وشموليتها لمختلف جوانب العمل الحزبي والسياسي والخدمي، ودعت للحد من ارتفاع الأسعار، والاهتمام بقضايا المواطنين، وتأمين الخدمات الضرورية لهم، وزيادة دعم أسر الشهداء، والاهتمام بمشاكل الشباب وتأمين متطلباتهم، وتعزيز دور الحزب المجتمعي، وإجراء مراجعة دائمة للواقع التنظيمي، والاهتمام بعملية التنسيب، والتركيز على النوع، وأخذ قدم تثبيت العضوية بالاعتبار عند التكليف بمهام حزبية وإدارية.