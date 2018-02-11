الشعب الحزبية في فروع المحافظات والجامعات تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

بحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، واصلت الشعب الحزبية، على امتداد الجغرافيا السورية، عقد مؤتمراتها السنوية، وتركّزت المداخلات على ضرورة دعم مبادرات المصالحات المحلية وتعزيزها بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، والاهتمام بأسر الشهداء، وضرورة معالجة أوضاع الشهداء المدنيين.

وأكد الرفاق أعضاء القيادة ضرورة ملامسة هموم الناس وقضاياهم والعمل على حلها، والتواصل مع جيل الشباب وتوعيته وتعزيز قدارته، وتشجيعه على الالتحاق بالجيش والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية، مشددين على أن سورية التي واجهت الإرهاب وداعميه وتعرّضت مرافقها وقطاعاتها الخدمية وبناها التحتية للتخريب قادرة على إعادة إعمار وبناء كل ما خربه الإرهابيون، وهي ماضية بهمة وعزيمة أبنائها المتمسكين بتراب وطنهم والمتجذّرين بأرضهم على إعادة نبض الحياة بعد أن تمّ دحر الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رجسهم.