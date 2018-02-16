الشعب الكوري الديمقراطي يستذكر حياة القائد الراحل كيم جونغ ايل

يحيي أبناء الشعب الكوري الديمقراطي اليوم الذكرى السادسة والسبعين لميلاد القائد الراحل كيم جونغ ايل مستذكرين حياته البارزة التي كرسها من أجل الشعب الكوري.

وقالت السفارة الكورية الديمقراطية في دمشق في نشرة وزعتها بهذه المناسبة: “إن القائد كيم اعتمد مبدأ النظرة إلى الشعب مبدأ حديديا له طوال حياته” مشيرا في هذا المبدأ إلى أن الشعب هو الكائن الأكثر اقتدارا والأكثر ذكاء وأن أقوى سلاح هو وحدة الشعب المتلاحمة بقلب واحد وأكبر سرور هو سعادة الشعب وأكبر إزعاج وسخط هو بؤس الشعب والاعتداء على كرامته ومصالحه وإن العقيدة الأكثر أهمية هي ” نحن في خدمة الشعب”.

وأضافت السفارة إن “المبدأ السياسي الذي يعتبر الشعب كالسماء كان عقيدة ثابتة للقائد كيم ويمكن القول أن سياسته حول الفضيلة والكرم القائمة على أساس المبدأ السياسي هي أسلوبه السياسي لاحتضان الشعب وقيادته بمحبة الأم” مشيرة إلى أن مجريات كل السنين التي قاد فيها الشعب هي ملحمة محبته للشعب وثقته به كما أصبحت بفضل سياسته هذه مصالح الشعب معيارا لكل الخطط والسياسات في كوريا وتم صونها في كل الظروف ويدل على ذلك حقيقة تطبيق الإجراءات الشعبية مثل نظامي العلاج والتعليم المجانيين دون تغيير حتى في أقسى الفترات في القرن الماضي حين انهارت العديد من الدول الاشتراكية من بينها الاتحاد السوفييتي السابق.

كما أشارت السفارة في نشرتها إلى شيم القائد كيم البارزة كونه قائدا للشعب حيث كان الشعب يقع دائما في قرارة نفسه في زياراته إلى البلدان الأخرى.

وبينت السفارة أن القائد كيم اعتبر اكبر سعادة له ان يبذل كل ما لديه من اجل سعادة الشعب بعد ان اتخذ عمله بنكران الذات من أجل الشعب كرسالة عمره فكان يعمل في كل الاوقات وهو يقول إن التعب يزول من جسمه دفعة واحدة وتفور قوته إذا تلقى تقريرا بأن الشعب أصبح يعيش برخاء.

وأضافت السفارة إنه بهذه الروح المتفانية أمضى القائد كيم باطراد في سلوك طريق توجيهاته الميدانية على مدى حياته مسيرته الحثيثة بالقطار وهو ما فاق تصور الناس حيث زار عام 2009 اكثر من 200 وحدة بواسطة القطار على الطريق الممتد الى اكثر من 26000 كيلو متر وظل على ذلك حتى أواخر حياته في كانون الاول عام 2011 رغم منعه من قبل الاطباء ودعوتهم له للانتباه لصحته بصورة خاصة ولكنه صعد القطار غير عابئ بنصيحتهم وفارق الحياة بعد أن قرأ الوثائق الخاصة بمعيشة الشعب.

يذكر أن القائد الراحل كيم جونغ إيل تولى الحكم في بلاده عقب وفاة والده القائد المؤسس كيم ايل سونغ في الثامن من تموز عام 1994 وتوفي في السابع عشر من كانون الأول عام 2011.