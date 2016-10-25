الشعوب الديمقراطي التركي: أردوغان يتحمل مسؤولية الدمار في سورية

أكدت الزعيمة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا فيكان يوكساك داغ أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية الدمار في سورية والعراق والمنطقة عموما بسبب أحلامه العثمانية وولعه بالحروب ودعمه التنظيمات الإرهابية.

وقالت يوكساك داغ خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها اليوم.. إنه “لا يوجد في العالم أي رئيس مولع بالحروب مثل أردوغان الذي كان يحلم أنه سيصبح سلطانا وخليفة عثمانيا في المنطقة لكن لم يبق له سوى الجماعات الإرهابية من أمثال داعش والنصرة وغيرهما”.

وأوضحت يوكساك داغ أن اردوغان ينتهج سياسات عنصرية فاشية حيث يسعى عبر تحالفاته الإقليمية مع أنظمة الخليج الرجعية لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري بعد القضاء على جميع معارضيه مهما كانت ميولهم واتجاهاتهم السياسية.