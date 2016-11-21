الشعوب الديمقراطي: قوات أردوغان دمرت 2700 مبنى في شرناق

كشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي عن حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المباني السكنية والمنشات التي دمرتها قوات رجب طيب أردوغان في مدينة شرناق جنوب شرق تركيا.

وأوضحت اللجنة أن 2700 مبنى تم تدميرها بالكامل نتيجة القصف الممنهج لقوات النظام التركي في المدينة كما ألحقت أضرارا متفاوتة بنحو 14770 مبنى ومنزلا وذلك خلال فترة فرض النظام التركي حالة الطوارئ في المدينة منذ نحو أشهر مشيرة إلى أن قوات أردوغان استخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة خلال عملياتها العسكرية في جميع المدن حيث أجبرت نحو ألف من سكان المنطقة للنزوح منها.

وأشارت اللجنة إلى التعتيم الإعلامي التام على ما يحدث في جنوب شرق تركيا حيث لا يسمح لاي إعلامي تركي أو أجنبي بدخول المنطقة فيما تواصل شرطة النظام التركي اعتقال رؤساء بلديات المحافظات والأقضية والبلدات حتى وصل عددهم إلى 63 بمن فيهم رئيسة بلدية مدينة ديار بكر.

وقامت قوات أردوغان بشن حملة عسكرية عنيفة في جنوب شرق تركيا منذ عدة أشهر راح ضحيتها مئات المدنيين.