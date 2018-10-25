الشوفي في اجتماع موسّع للأسرة التربوية في القنيطرة: تحصين الجيل وطنياً والارتقاء بالأداء التعليمي

القنيطرة- محمد غالب حسين:

ناقش الاجتماع الموسّع للأسرة التربوية بمحافظة القنيطرة واقع العملية التعليمية وآفاق تطويرها، والارتقاء بالأداء التربوي، بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع.

وأشارت المداخلات إلى نقص عدد مدرسي الرياضيات والفيزياء واللغة الفرنسية، وطالبت بمنع تكليف مدرسي هذه المواد بأعمال إدارية، وإنهاء التكليف للحاجة الماسة لهم، وتوفير تقنيات التعليم المناسبة للمناهج الحديثة، وسد الشواغر من خلال مسابقات متوالية، والإسراع في ترميم المدارس لوضعها في الخدمة، وافتتاح مدارس جديدة في المناطق التي تعاني من ازدحام طلابي، وأن تكون القرارات التربوية المتخذة مبنية على منهجية واضحة.

وأكد الرفيق الشوفي أن محافظة القنيطرة تحظى باهتمام قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وتلقى كل الدعم لإعادة الإعمار وعودة الحياة ومنظومة الخدمات إليها، مثمناً لقاء الأسرة التربوية في القنيطرة، والتي استطاعت، وبوقت قياسي، افتتاح عدد كبير من المدارس في القرى التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأشار الرفيق الشوفي إلى أن المعلمين والعاملين في القطاع التربوي لهم فضل كبير من خلال استمرارهم في عملهم، ومواجهتهم للفكر التكفيري الوهابي، وتربيتهم للأجيال التربية الوطنية والقومية، وأضاف: مرحلة إعادة الإعمار والبناء بدأت، الأمر الذي يفرض علينا مضاعفة الجهد، ووضع خطط ترتقي إلى مستوى الطموح، وتساهم في عملية التطوير التربوي في مختلف المجالات، منوّهاً إلى أن نجاح العملية التعليمية مسؤولية الجميع، وهي عملية تشاركية، ولا يجوز تغييب أي طرف فيها، وأضاف: العنوان الأكبر لهذه المرحلة بناء الإنسان، وهذا الأمر يتطلّب من الأسرة التربوية جهوداً استثنائية لتحصين الجيل ضد الفكر الظلامي التكفيري، وتعزيز ثقافة الانتماء للوطن، داعياً للتعاون مع مكتب التربية الفرعي والمحافظة ونقابة المعلمين وطلائع البعث لحل المشكلات وتلافي الصعوبات، موعزاً بإنهاء تكليف أي مسؤول تربوي عند التقصير.

وأكد الرفيقان أمين فرع القنيطرة للحزب الدكتور خالد أباظة ومحافظ القنيطرة المهندس همام صادق دبيات أن كل الطروحات التي تقدّم في اللقاءات التربوية تنال كل الاهتمام، وأشارا إلى أنه تمّت إعادة تأهيل 56 مدرسة في القرى التي طهرها الجيش العربي السوري، والعمل يجري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتأمين متطلبات العملية التربوية.

وأكد الرفيقان نقيب المعلمين وحيد الزعل ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي أهمية دور التربويين والمشرفين الطليعيين في تنشئة الأجيال ورعايتها، وذلك بعملية تشاركية وتكاملية، لغرس قيم حب الوطن.