الشوفي يتفقّد ريف دير الزور الشرقي:الاستماع إلى المواطنين وحل مشاكلهم

دير الزور– البعث:

قام الرفاق ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التربية والطلائع وساهر الحاج صكر أمين فرع الحزب في دير الزور والمحافظ محمد ابراهيم سمرة بجولة تفقدية على ريف المحافظة الشرقي شملت بلدات بقرص فوقاني وقرى الموحسن وحطلة ومظلوم والجفرة والتقوا الأهالي فيها واستمعوا إلى مطالبهم المعيشية والخدمية.

وهنأ الرفيق الشوفي الأهالي بتحرير محافظتهم ومناطقهم وعودة الحياة الطبيعية لها، مشيراً إلى أن تحرير المحافظة تم بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري والحلفاء وصمود أبنائها الشرفاء ودفاعهم عن محافظتهم التي رسم لها أعداء الوطن الكثير من السيناريوهات والخطط لها معتقدين أن بإمكانهم أن ينفذوا مخططاتهم فيها وبغيرها من المناطق التي دخلتها المجموعات الإرهابية المنفذة للأجندات الخارجية إلا أنهم أخطؤوا في تقديراتهم ونسوا أن أبناء سورية وقيادتها لم ولن يتنازلوا عن ذرة تراب وأن سورية ليست كغيرها من الدول الأخرى فهي من صنعت استقلالها بإرادة أبنائها وعلمت العالم معنى حرية القرار واستقلاله وحب الوطن والتضحية في سبيله.

وأشار الرفيق الشوفي إلى أن تحرير المحافظة أسقط مطامع الأعداء في هذه المحافظة وأن الحرب على سورية قبل تحرير المحافظة تختلف عما هي بعد التحرير لاسيما وأنه تم وصل الحدود مع العراق الشقيق رغم التهويل والوعيد من قبل دول التحالف بقيادة أمريكا، وأضاف: جئنا إليكم اليوم لنطلع على أحوالكم ولنستمع منكم إلى ظروفكم ومتطلباتكم والقيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد تولي كل الاهتمام لهذه المحافظة وغيرها ولن ندخر جهداً لمساعدتكم وتذليل الصعوبات التي تواجهكم لأننا حريصون على استقرار أمور المحافظة بكل مناطقها وتأمين حياة كريمة لأبنائها ومطالبكم ستلقى كل الاهتمام والرعاية.

الرفيقان أمين الفرع والمحافظ أكدا أن مديريات المحافظة تقوم بالدور المطلوب منها وتعمل على إعادة تأهيل ما تم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية وتأمين الخدمات للمواطنين لإعادة الحياة الطبيعية لمناطق المحافظة.

وأعرب الأهالي عن شكرهم الكبير للسيد الرئيس بشار الأسد وللجيش العربي السوري وتضحياته الكبيرة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس وتمسكهم بأرضهم والدفاع عنها، وطالبوا بالإسراع بتأهيل ما تم تدميره وتحسين الخدمات والبنى التحتية لإعادة الحياة إلى مناطقهم.

وزار الرفاق شعبة الميادين للحزب ومنطقتها حيث تم اللقاء بالكوادر الحزبية.

وأكد الرفيق الشوفي على الدور الكبير الملقى على عاتق الرفاق البعثيين وضرورة تفعيل العمل وتطويره وتعزيز التواصل بين الرفاق والمواطنين والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة بحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما زار الرفاق قرية خشام ومخفرها والتي تم استهدافها من قبل التحالف بقيادة أمريكا وقال الرفيق عضو القيادة القطرية: إن ما قامت به أمريكا من استهداف لقوات الدفاع الشعبي ليس بجديد عليها وهو استمرار لما قامت به سابقاً من استهداف للمحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى وتدميرها للبنى التحتية التي بنتها الدولة بعرق أبنائها وكلفت المليارات من الليرات.

كما قام الرفاق الشوفي والصكر وسمره بجولة للاطلاع على الجسور التي دمرتها التنظيمات الإرهابية في دير الزور للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها، وشملت الجولة أيضاً مشفى الأسد الذي يضم مشافي الأسد والفرات والأطفال والتوليد.

وأكد الرفيق الشوفي أن سورية التي واجهت الإرهاب وداعميه وتعرضت مرافقها وقطاعاتها الخدمية وبناها التحتية للتخريب قادرة على إعادة إعمار وبناء كل ما خربه الإرهابيون وهي ماضية بهمة وعزيمة أبنائها المتمسكين بتراب وطنهم والمتجذرين بأرضهم لإعادة نبض الحياة بعد أن تم دحر الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رجسهم.