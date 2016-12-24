الشياح: الوضع المائي بدمشق ومحيطها سيتحسن في الأيام القادمة

أكد المهندس محمد الشياح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق ان المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب في دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة بعد اعتداءات إرهابية طالت مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها.

وأشار الشياح في تصريح لسانا اليوم إلى انه سيتم تزويد أحياء مدينة دمشق بالمياه بشكل متساو وعادل ريثما تتم العودة إلى مصادر المياه الرئيسية المغذية لدمشق ومحيطها مبينا أن الوضع المائي في دمشق ومحيطها سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق في بيان على موقعها الإلكتروني ان “اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية”.

وتحاول التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة عين الفيجة ووادي بردى النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب التكفيري عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.