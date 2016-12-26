الشياح: توزيع المياه في دمشق وفقا للكميات المتوفرة من مراكزها الاحتياطية

أعلن مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق المهندس محمد الشياح أن المؤسسة تقوم بتقييم الوضع المائي في مدينة دمشق بشكل يومي، وتعديل فترات تزويد الاحياء بمياه الشرب بما يؤمن جزءا من الاحتياجات المطلوبة وبشكل عادل بين المناطق.

واشار الشياح الى أن عملية توزيع المياه تتم وفقا للكميات المتوفرة والمتاحة من مراكز المؤسسة الاحتياطية ضمن دمشق والتي تعتمدها بعد الاعتداءات الارهابية التي طالت مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها منذ عدة ايام، مؤكدا أن المؤسسة حريصة على تزويد جميع المناطق من خلال تقسيم مدينة دمشق وضواحيها الى ست مناطق لتسهيل ضخ المياه اليها، مع مراعاة الكثافة السكانية فيها وجغرافيتها أيضا، مبينا أن المناطق التي لا تحصل على المياه خلال فترة التزويد المقررة يتم تزويدها من خلال الصهاريج.

وبين الشياح أنه يمكن للمواطنين التعرف على ساعات تزويدهم بمياه الشرب من خلال مراجعة الموقع الالكتروني للمؤسسة.

وتحاول التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة عين الفيجة ووادي بردي النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش العربى السوري في الحرب على الارهاب التكفيرى عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.