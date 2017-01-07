الشياطين الحمر تقسو على ريدينغ في كأس الاتحاد الانجليزي

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ريدينغ 4-0 على ملعب “أولد ترافورد”.

وأحرز واين روني في (د.7) ومارسيال في (د.15) وماركوس راشفورد في (د.75 و79) أهداف اللقاء.

وسطر واين روني مهاجم الشياطين الحمر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ اليونايتد بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك ريدينغ، محرزا بذلك الهدف رقم 249 خلال مسيرته مع الفريق، فعادل بذلك رقم الهداف التاريخي للفريق المسجل باسم نجم إنجلترا السابق السير بوبي تشارلتون.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، على بعض عناصره البديلة في هذه المباراة “مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان، بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا”، خصوصا وأن مباراة مهمة تنتظره الثلاثاء القادم أمام هال سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.