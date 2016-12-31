الشياطين الحمر تقلب الطاولة على ميدلسبرة بدقيقتين

احتاج مانشستر يونايتد لدقيقتين فقط، من أجل تحويل تأخره بهدف، أمام ضيفه ميدلسبره إلى الفوز بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت على أولد ترافورد، ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ميدلسبره، أولاً عن طريق جرانت ليدبيتر (67)، لكن مانشستر، نجح في تحويل دفة المباراة لصالحه، بتسجيل هدفين متتاليين بدقيقتين، كان الأول عن طريق مارسيال (85)، والثاني عن طريق بوجبا (86).

والفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد بالبطولة، ليرفع رصيده لـ36 نقطة، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 18 نقطة في المركز الـ16.