الشيخ دعموش: سورية قضت على الإرهاب

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن سورية استطاعت القضاء على الإرهاب رغم كل أشكال الدعم الذي قدم للمجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري حسم بالتعاون مع حلفائه معركة الإرهاب في كثير من المناطق.

وقال دعموش: محور المقاومة حسم المعركة مع الإرهاب في سورية حيث تم القضاء على الوجود العسكري لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف دعموش: يمكننا أن نعتبر عام 2017 هو عام القضاء على الإرهاب وأحلامه ودولته المزعومة في سورية والعراق وسقوط مشروع كل من دعم الإرهاب في سورية.

ولفت دعموش الى أن المقاومة في لبنان استطاعت خلال العام الماضي تثبيت معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري مشيرا إلى تحرير الجرود الشرقية للبنان من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش.