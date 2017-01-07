الشيخ قاسم: حزب الله مع الحل السياسي في سورية

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اهم عوامل النصر في معركة حلب والجيش العربي السوري وحزب الله الذان كسرا سلاحا كانت تعتقد المجموعات المسلحة هو الاكثر فتكاً في المعركة، وهو سلاح الانتحاريين.

وجاء ذلك خلال لقاء أجرته معه قناة “العالم” الذي نقلت عن الشيخ قاسم قوله: إن الارهابين يعتبرون ان مجرد القيام بالتفجير الانتحاري فإن الساحة ستخلوا لهم، لكن ايمان الجيش العربي السوري وحزب الله وثباتهم كسروا هذا السلاح، ما ادى الى تغير المعادلة في معركة حلب خصوصا المعركة الاخيرة في ما يسمي “ملحمة حلب الكبرى”.

واضاف الشيخ قاسم ان “انتصار حلب كان هدية الهية وتحقق ببركة دماء الشهداء والثبات في محاربة الفكر التكفيري”.

واكد الشيخ قاسم ان “حزب الله مع الحل السياسي في سورية ومع وقف اطلاق النار طالما يساهم ذلك في بلورة حل ينهي هذه الحرب”.

واشار الى الدور الذي يلعبه محور المقاومة بالاضافة الى روسيا في مكافحة الارهاب، مبيناً أنه “لا يوجد لحزب الله اي مشروع سياسي في سورية او في المنطقة والمهم ان ينعم لبنان بالامن والامان كما باقي البلدان المجاورة”.

وأوضح الشيخ قاسم أن الإعلام كان جزءاً من المعركة الأخيرة في حلب حيث لعب دوراً اساسياً في الحرب النفسية التي نجح الاعلاميون بالتفوق فيها على العدو .