الشيوخ الأمريكي يستجوب بومبيو حول قمة ترامب بوتين

بسب قمة هلسنكي، سيستجوب أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول وعود سرية محتملة قد يكون دونالد ترامب قطعها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة.

وسعت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ منذ فترة لاستجواب وزير الخارجية بشأن تقرير عن اجتماع القمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في 12 يونيو في سنغافورة.

وازداد إصرار اللجنة على استجواب بومبيو بعد قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو، وخصوصا المؤتمر الصحفي الذي رأى فيه العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تساهلا كبيرا من ترامب حيال بوتين.