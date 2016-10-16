الصاغة: اتفقنا مع «المركزي» على نقل الذهب للقامشلي بسقف مفتوح

أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي التوصل إلى اتفاق مع مصرف سورية المركزي بخصوص نقل الذهب إلى القامشلي بعد خلاف حول الآلية الأفضل لهذه العملية، وذلك ضمن اجتماع عقد بينهما لهذه الغاية برعاية حكومية، معتبراً أن تجاوب الحكومة ومصرف سورية المركزي مع مطالب الصاغة كان له دور مهم في تجاوز النقاط الخلافية والوصول إلى صيغة تعاون تضمن المصلحة العامة أولاً وأخيراً.

وبحسب جزماتي فإن الاتفاق الذي سيبدأ العمل يوم الثلاثاءالقادم، تضمن السماح بنقل الذهب من دمشق إلى القامشلي بسقف مفتوح دون تحديد كميات بعينها مقارنة بكمية محددة سابقاً لا تتجاوز 100 كيلو غرام عندما تم السماح بنقل الذهب منذ بضعة أشهر، لافتاً إلى أن كميات الذهب المنقولة من دمشق سيقابلها نفس الكميات التي تدخل بحيث تتساوى الكميتان حتى لا تنقص الكميات الموجودة بمقدار غرام واحد، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على مقدار الذهب الموجود في كل مكان وعدم تركزه في مكان واحد.‏

جزماتي اعتبر أن هذا الاتفاق بداية مباشرة ومن شأنه تأمين المزيد من جبهات العمل للحرفيين وفرص عمل جديدة لورشاتهم بالنظر إلى حاجة الورشات لأيدٍ عاملة أخرى تغطي الطلب على الذهب المشغول الذي يلقى رواجاً واقبالاً في القامشلي، لافتاً إلى أن الذهب سيخضع لرقابة نقابة الصاغة ومصرف سورية المركزي بالنسبة للتدقيق ومقادير الكميات مع إيقاع عقوبات رادعة بحق كل من يخالف الضوابط التي يضعها المركزي في هذا الشأن.‏

وعن أسعار الذهب في السوق المحلية قال نقيب الصاغة إن الغرام يشهد استقراراً شبه كامل، مبيناً أن غرام الذهب من عيار 21 قيراط سجل يوم أمس سعر 19400 ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 16630 ليرة ، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 162 ألف ليرة، في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 710 آلاف ليرة مشيرا إلى أن الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط قد سجلت سعر 169 ألف ليرة، مقابل 162 ألف ليرة هو سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراط، منوهاً بأن سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية بلغ 1253 دولاراً.‏