الصحة الحيوانية بالحسكة تدعو المربين إلى تحصين قطعانهم ضد الأمراض

دعت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة الحسكة مربي الثروة الحيوانية إلى تحصين قطعانهم ضد مرض الجدري الذي يصيب الأغنام ونيوكاسل الذي يصيب الدواجن.

وأكد رئيس الدائرة الدكتور يحيى داوود أهمية تلقيح قطعان الأغنام والماعز ضد مرض الجدري خلال الشهر الحالي والشهر القادم لتحصينها ضد المرض الذي يزيد انتشاره مع دخول فصل الخريف وبداية الشتاء، داعياً مربي الدواجن المنزلية ولا سيما الدجاج والحبش إلى تحصينها بلقاح نيوكاسل المعدي قبيل إصابتها كون العلاج لا ينفع في حالة الإصابة.

وأشار الدكتور داوود إلى ضرورة أن يتم التلقيح من قبل الفنيين البيطريين التابعين للوحدات الإرشادية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة حصراً وعدم الثقة بأي جهة أخرى، لافتاً في هذا المجال إلى توفر مختلف صنوف الأدوية البيطرية في الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية.

وكانت مديرية الزراعة استلمت خلال شهر أيلول الماضي كمية 275 ألف جرعة لقاح بيطري مختلفة مقدمة من قبل وزارة الزراعة بهدف استكمال حملات التلقيح التي تجريها للثروة الحيوانية.