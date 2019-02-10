الصحة العالمية تؤكد استمرار دعمها للحفاظ على سورية خالية من شلل الأطفال

قالت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في دمشق إليزابيث هوف: إن “وزارة الصحة في سورية أنجزت عملا رائعا لعودة البلاد خالية من شلل الأطفال مع استمرار السعي للوصول إلى الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم سابقا”.

وفي بيان صحفي لها بالتزامن مع إطلاق حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال بينت هوف أن الحفاظ على خلو سورية من مرض شلل الأطفال يتطلب إيصال اللقاح إلى كل طفل، مؤكدة استمرار دعم المنظمة لجهود الوزارة عبر توفير الدعم الفني والمادي لفرق اللقاح وتعزيز برنامج التلقيح الروتيني.

وأطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال تستمر حتى الخميس القادم وتستهدف 7ر2 مليون طفل دون الخامسة وهي الأولى بعد إعلان سورية خالية من شلل الأطفال مجددا نهاية العام الماضي والثلاثون منذ عام 2013.

وكانت سورية أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر عدة إصابات بالفيروس البري الباكستاني المنشأ حملته المجموعات الإرهابية المسلحة وفي حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بالفيروس المتحور في ديرالزور.