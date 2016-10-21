الصحة العالمية تثمن جهود صحة حلب والخدمات المقدمة للمواطنين

ثمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف جهود مديرية صحة حلب والخدمات الصحية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وخلال اطلاعها على حملة اللقاح الوطني ضد مرض شلل الأطفال التي استمرت أسبوعاً وانتهت يوم أمس أوضحت هوف أن الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة في حلب حققت الهدف المطلوب منوهة بالجهود المبذولة من قبل كل الكوادر الطبية والفنية لإنجاح الحملة والتي استهدفت نحو 301480 طفلا دون الخمس سنوات اضافة الى الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تقوم بها المديرية على مدار الساعة.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية هوف قامت بجولة على مركز الجمعيات الصحي في حلب اطلعت خلالها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية جاهزة لتقديم كل الدعم المطلوب للنهوض بالواقع الصحي في المحافظة.

شارك في الجولة معاون مدير صحة حلب الدكتور مازن حاج رحمون ورئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة الدكتور فؤاد رجب والوفد المرافق لممثلة منظمة الصحة العالمي.