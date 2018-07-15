الصحة الفلسطينية: إصابة 6 أشخاص برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

ذكرت وزارة الصحة أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

الوزارة بينت أن الإصابات التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم الجلزون بلغت ست إصابات بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

سكان المخيم أوضحوا، من جهتهم، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت عددا من المواطنين، قبل أن تنسحب منه.

كما أضافوا بأن مواجهات وقعت في المخيم بين شبان ألقوا الحجارة تجاه الجنود، الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي