الصحة اليمنية: أكثر من 28 ألف شهيد وجريح ومعاق منذ بدء العدوان السعودي

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية اليوم ان عدد الشهداء والجرحى والمعاقين نتيجة العدوان السعودي على اليمن بلغ اكثر من 28 ألفا.

وقال مستشار الوزارة ناصر العرجلي خلال مؤءتمر صحفي بصنعاء اليوم: إن المشافي والمرافق الصحية سجلت حتى 15 تشرين الثاني الجاري وصول أكثر من 28 ألف حالة موضحا أن “عدد الشهداء بلغ 8300 منهم 1740 طفلا و1265 امرأة بينما بلغ عدد الجرحى 18500 جريح منهم 2614 طفلا و 1995 امرأة بينما وصل إجمالي الإعاقات الى 1650 حالة”.

وأضاف العرجلي: إن “إجمالي المنشات الصحية التي استهدفها العدوان السعودي بلغ 412 منشأة ووحدة صحية منها 180 منشأة و232 وحدة صحية و61 سيارة اسعاف ومصنعا أوكسجين”.

ووجهت الوزارة في بيان نداء استغاثة للمنظمات الدولية والحقوقية بتقديم المساعدات الإنسانية سواء الغذائية او الدوائية ودخولها لليمن مستنكرة استمرار تحالف العدوان السعودي في عرقلة وصول المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية والانسانية لليمن وعدم السماح لالاف المرضى من السفر للخارج للعلاج.

وحمل البيان الأمم المتحدة وأجهزتها ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسؤءولية تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق أبناء اليمن.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر اضافة الى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.