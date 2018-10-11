الصحة: تزويد مشفى الأسد بدير الزور بجهاز تنظير هضمي

زودت وزارة الصحة مشفى الأسد بدير الزور بجهاز تنظير هضمي فيديوي علوي وسفلي.

وذكر مدير عام هيئة مشفى الأسد الدكتور غالب بطاح أن الورشة الفنية الهندسية بوزارة الصحة قامت بتركيب جهاز تنظير هضمي فيديوي علوي وسفلي ليضاف إلى سلسلة الاجهزة الطبية التي تم تقديمها للهيئة العامة لمشفى الأسد.

بدوره بين أخصائي التنظير الهضمي في المشفى الدكتور جرير عبد الوهاب أن الجهاز الجديد الذي أدخل بالخدمة يشكل إضافة كبيرة للقطاع الصحي بالمحافظة حيث يستخدم لتنظير المعدة والكولون والطرق الصفراوية وهو جهاز تشخيصي يعطي نتائج دقيقة ومهمة كما له دور في الإجراءات العلاجية الإسعافية ولا سيما في حالات النزوف الهضمية ويعد في بعض الحالات منقذا لحياة المريض.

من جهته أشار مدير الهندسة الطبية والصيانة بوزارة الصحة المهندس محمد ابراهيم سلم إلى ان الجهاز هو الأول من نوعه في محافظة دير الزور مبينا أن الفرق الهندسية التابعة للوزارة قامت بتدريب عدد من كوادر مشفى الأسد على استخدامه وصيانته.

يشار إلى أن الحياة في محافظة دير الزور عادت إلى طبيعتها بوتيرة متسارعة منذ تحريرها من إرهابيي داعش على يد أبطال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة وتحولت المحافظة إلى خلية عمل حقيقية تضافرت فيها جميع الجهود وتم خلالها تفعيل مختلف مؤسسات القطاع الخدمي والصحي ليكلل هذا الإنجاز بعودة مئات المواطنين إلى قراهم وأراضيهم.