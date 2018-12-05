الصحة: فرق التقصي الوبائي مستعدة لرصد أي حالات مشتبهة بانفلونزا الخنازير

أكدت وزارة الصحة أن فرق التقصي الوبائي في المشافي والمراكز الصحية مستعدة لرصد أي حالات مرضية مشتبهة بانفلونزا الخنازير.

من جهته أوضح مدير صحة حلب الدكتور “زياد الحاج طه” في تصريح له أن هناك حالة إيجابية وحيدة لطفل بعمر “سنة وشهرين” بانفلونزا “إتش ون إن ون”، مؤكدا استعداد المشافي العامة والخاصة لتقصي أي حالات مشتبهة عبر أخذ مسحات بلعومية وارسالها لمخبر وزارة الصحة المرجعي من أجل فحصها وتأكيد الحالة.

وأشار “الحاج طه” إلى أن العلاجات المتبعة لانفلونزا الخنازير مشابهة لعلاج أي حالة انفلونزا لكن يراعى بشكل خاص كبار السن وضعيفي المناعة، مؤكدا توفر العلاج المجاني في كل مشافي الوزارة.

وقال مدير صحة حلب “عالميا لا يوجد أي لقاح ضد فيروس إنفلونزا الخنازير واللقاحات المتوافرة حالياً هي لمكافحة الإنفلونزا الموسمية”.

وتتشابه أعراض المرض مع أعراض باقي أنواع الانفلونزا وتتمثل بالشعور بقشعريرة برد وارتفاع درجة الحرارة ودوار وسعال والتهاب الحلق وسيلان أو انسداد بالأنف وإعياء وآلام بالجسم وأحيانا تترافق بإسهال وقيء وغثيان إضافة لنقص الشهية.

ويوصي الأطباء للوقاية من الانفلونزا عموما بالتزام قواعد النظافة الشخصية وتجنب استعمال أدوات المرضى واستخدام المناديل الورقية في السعال والعطاس ورميها في سلة المهملات مباشرة والابتعاد عن عادات السلام الحميمة بين الناس كتبادل القبلات ومراجعة الطبيب أو أي مركز صحي أو المشفى عند ظهور الأعراض.