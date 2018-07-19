الصحة.. مركزا لخدمة المواطن في الميسات

أطلقت وزارة الصحة اليوم العمل بمركز خدمة المواطن التخصصي في ساحة الميسات وينجز حاليا نحو 30 معاملة ضمن مكان واحد منها ترخيص مركز طبي ومخبر وعيادة وصيدلية ومستودع أدوية فضلا عن معاملات خاصة بتعديل وثيقة تسجيل شركات تجهيزات ومستلزمات طبية ومنتجاتها.

ويهدف المركز الجديد حسب القائمين عليه إلى تقديم الخدمة بسرعة وسهولة وتخفيف الاجراءات والمراحل واللجان وتحقيق الشفافية والثقة بالإجراءات والاستعاضة عن حركة المواطن بحركة الأوراق ودراسة معاملات المديريات المدرجة خدماتها في المركز وإعداد أدلة لازمة لكل معاملة والاستمارات المطلوبة.

أوضحت مديرة مراكز خدمة المواطن بالوزارة رانيا عبود أن المركز الذي سيعمل ضمن نظام مؤتمت أدرج حاليا خدمة إنجاز معاملات مديريتي السجلات والتراخيص والتجهيزات والمستلزمات الطبية مشيرة إلى الربط مع عدة مؤسسات ووزارات والاستعاضة عن الطوابع المالية ببدل نقدي.

وكشفت عبود أن المرحلة القادمة ستشمل ضم معاملات مديريتي الموارد البشرية والرقابة الدوائية وتأسيس مركزين مصغرين في مديريتي صحة دمشق وريفها ليقدما نفس الخدمات مع خطة توسع تضم مختلف معاملات الوزارة وتشمل كل المحافظات مبينة أن المركز يستقبل حاليا نحو 100 مراجع يوميا.

وفي تصريح مماثل بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطوات التطوير الإداري التي تضم أيضا تأسيس مرصد وطني للتجهيزات الطبية وشجرة موارد بشرية بهدف اختصار الاجراءات عبر التشبيك مع عدة مؤسسات وجهات رسمية وتجاوز بيروقراطية المعاملات.

يذكر أن تجربة مراكز خدمة المواطن في سورية تعود لعام 2010 وأطلقت محافظة دمشق أول مركز تابع لها وعممت التجربة على عدة محافظات ومؤسسات آخرها مركز خدمة الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق وهو الأول على مستوى الجامعات السورية.