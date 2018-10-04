الصحراء في الشعر الجاهلي… كتاب جديد للدكتورة مها قنوت

يقدم كتاب الصحراء في الشعر الجاهلي للدكتورة مها قنوت الصادر حديثا الصحراء كرمز من رموز الانسان العربي لغة وحياة وشعرا ووجدانا فهي موطنه الأول وقصة حياته وصراعه مع الوجود منذ شمسه الأولى.

وتبحث الدكتورة قنوت في كتابها حكاية الصحراء في مرحلة من أهم مراحل الشعر العربي وهي العصر الجاهلي حيث تقف في الباب الاول من الكتاب على الصحراء والحياة الاجتماعية لتدرس معاني الصحراء والقبيلة وتكويناتها البشرية والبيئية وطرائق حياة العربي من حرب وسلم وغزو ودفاع وما ورد عن ذلك في اشعار فحول الشعر الجاهلي.

ويحتوي الباب الثاني عرضا لبناء القصيدة الجاهلية خارجيا وداخليا ابتداء من الوقوف على الاطلال وذكرى الحبيب ودياره ووصفه للمكان وآثار الزمن

وعوامله فيه ووصفه للناقة والفرس والسلاح والقيم العربية في تلك المرحلة.

كما تتناول الدكتورة قنوت في الباب الثالث من الكتاب مشاهد من حياة تلك المرحلة لتقف على ذكر الماء والرمل والريح والحر والبرد والنجوم وعلاقة العربي بها وذكره لها في أشعاره.

الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب يقع في 694 صفحة من القطع الكبير ويتحدث عن أهم مرحلة في الشعر العربي وهي مرحلة البدايات والتأسيس بما حملته من أثر على الشعر وما تضمنته من قيم وافكار.

يذكر أن الدكتورة قنوت حاصلة على ماجستير في الأدب العربي القديم ودكتوراه في الادب العربي بمرتبة الشرف وهي كاتبة وشاعرة وصحفية لها عدد من الكتب الأدبية والاجتماعية والسياسية منها وطن القضية وقضايا المرأة.