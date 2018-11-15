الصحف الرسمية السورية تعود لقرائها في الحسكة بعد سنوات

بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات، عادت الصحف الرسمية السورية إلى أسواق مدينة الحسكة، حيث وزعت اليوم أول دفعة لصحف الثورة وتشرين والبعث عبر الخطوط الجوية.

آدم محمد مدير عام الشركة السورية لتوزيع المطبوعات ذكر أنه في خضم عملية إعادة الحياة لطبيعتها لأهالي مدينة الحسكة كان لا بد من إيصال الصحف السورية لهذه المدينة، بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات، لافتا إلى أنه سيتم نقل الصحف بالتعاون مع المؤسسة العربية السورية للطيران.

وحول منافذ وآلية التوزيع، أوضح محمد أنه سيكون من خلال وكيل معتمد بالمحافظة، وستوزع الصحف على الجهات الرسمية والأسواق، وستكون عملية وجودها مرتبطة برحلات الطيران وكمياتها متصاعدة وفقا للإمكانيات.

من جهته، ذكر مسؤول التوزيع المعتمد في الحسكة أحمد وسام السيد بأن الصحف ستنقل جوا بشكل يومي، ليصار إلى توزيعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك عبر مركز التوزيع الرئيسي الكائن في ساحة السيد الرئيس وسط مدينة الحسكة.

وأضاف بأن الصحف الواصلة هي الثورة وتشرين والبعث، ومن المتوقع بدء وصول بعض الصحف الخاصة، معتبرا هذه الخطوة إنجازا، لاسيما أن الصحف الورقية لم تصل إلى الحسكة منذ نحو سبع سنوات، رغم أن هناك جمهورا عريضا ومتابعين لها في عموم المحافظة.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين وزارتي الإعلام والنقل والمؤسسة العامة للمطبوعات، واستجابة لمطالب أهالي المحافظة لإيصال الصحف جوا إلى الحسكة، على أن توزع وفق جداول الاشتراكات للدوائر الرسمية والمكتبات.

مسؤول التوزيع المعتمد في الحسكة أكد أن الصحف ستصل إلى المحافظة يوميا، باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع، على أن تصل الأعداد الصادرة ليوم الأربعاء مع الأعداد الصادرة يوم الخميس من كل أسبوع.