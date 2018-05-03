الصرف الصحي يلوث مياه شرب حي الصواعق

حماة– محمد فرحة

ألحقت مياه الصرف الصحي التي تصب بالقرب من شبكات مياه الشرب في حي الصواعق التابع لمجلس مدينة حماة أضراراً صحية وإصابات باللاشمانيا، فضلاً عن الروائح الكريهة المنبعثة منها وخاصة أنها تشكل بحيرة كبيرة.

وأضاف الأهالي أن المشكلة ليست وليدة أيام، وإنما شهور وسنوات، ولم يكلف مجلس مدينة حماة نفسه برفع التلوث وأبعاده من بين الأحياء والتجمع السكاني، وقد سبق وتقدمنا بعدة شكاوى للجهات المعنية بالمحافظة لكن لم نلقَ الاستجابة الفعالة، بدليل أن من وضع حاشيته على الشكوى قام بتوجيه الرد لبلدية كفراع، وما علاقة بلدية كفراع بحي من أحياء مدينة حماة؟!

وأشار أحد المواطنين قائلاً: لا نستغرب إن تقدمنا بكتاب آخر أن يحال إلى بلدية معردس أو الطيبة، وبالعودة إلى الكتاب الموجه إلى المحافظ والذي يحمل الرقم /4868/ ش/ع تاريخ 19/4/2018 جاء فيه: نحن الموقعين أدناه لجنة حي الصواعق ومزارع جبرين نرجو الموافقة على إزالة الصرف الصحي الذي يشكل بحيرة كبيرة تنبعث منها الروائح وتتجمع فيها الحشرات، فضلاً عن أنها تقع فوق شبكة مياه الشرب ضمن حي الصواعق التابع لمجلس مدينة حماة، ولاسيما أن هناك خشية كبيرة من الإصابه بمرض التهاب الكبد، وقد يكون سبباً بإصابة اللاشمانيا؛ لذلك نرجو الموافقة على تحليل مياه الشرب التي تغذي الحي بل القرية.. فهل من تحرك وجواب؟!